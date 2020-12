Mario Ermito smentisce Rosalinda Cannavò: 'Mi ha chiesto di vederci'

Mario Ermito racconta a Giacomo Urtis com’è realmente andata con Rosalinda Cannavò e smentisce l’attrice. “Mi ha chiesto di vederci”. La siciliana a luglio scorso a quanto pare si era presa una ‘pausa’ con il compagno Giuliano Condorelli, uno stop dalla sua storia d’amore decennale che ora è ripresa.

Il modello e attore pugliese 29enne al medico estetico dei vip regala nuovi particolari. Accusato da Rosalinda di aver scambiato messaggi sia con lei che con Sonia Lorenzini nello stesso periodo, durante l’estate, chiarisce: “Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori. Per dire ‘non ci ho provato perché sei fidanzata’. Mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci”.

E’ stata Adua Del Vesco, ora Rosalinda Cannavò a farsi avanti, chiedendogli un incontro. “Lei è venuta a Roma perché poi sarebbe dovuta venire qua e mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere ci vedessimo. Le risposi che non volevo che scaturisse un meccanismo di gelosia da parte del suo fidanzato e lei mi disse che era libera di vedere chi voleva”, sottolinea Ermito. Mario ha detto di no per evitare di creare problematiche all’interno del rapporto con Giuliano che no era finito, terminato per sempre.

“Verso luglio l’avevo risentita dopo anni. Ci siamo parlati quattro ore al telefono. Le avevo detto: ‘Sai ce c’è sempre stata un’attrazione nei tuoi confronti, mi farebbe piacere rivederti’. Non ci ho provato, c’era un interesse reciproco”, puntualizza ancora. “Penso che Rosalinda un debole per te ce l’aveva o ce l’ha, non so. Ma un debole non significa che lei voglia tradire il fidanzato”, commenta Giacomo Urtis. “Io le voglio un bene che neanche ti immagini”, rivela Mario Ermito. Non finirà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2020.