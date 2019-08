Un'estate infuocata quella dell'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" Mario Serpa che dopo lo scontro social con Raffaella Mennoia ora si ritrova al centro di un botta e risposta al vetriolo con Tommaso Zorzi. L'ex concorrente di "Pechino Express" sta trascorrendo le vacanze insieme all'ex tronista Claudio Sona, nonché ex di Serpa, e si è schierato dalla parte dell'autrice del programma di Maria De Filippi. Raffaella nelle scorse settimane ha difeso Claudio, affermando che non ci sono prove che abbia avuto una relazione mentre era sul trono. Mario, naturalmente, ha affermato il contrario.

Tommaso nei giorni scorsi ha iniziato a seguire Gianni Sperti su Instagram. L'opinionista è sceso in campo per difendere Raffaella Mennoia dai duri attacchi di Mario. Serpa ha così postato un presunto messaggio che Zorzi gli avrebbe inviato nel giugno del 2017, per poi eliminarlo: "Sei credibile come una relazione di Claudio Sona". "Quando scrivi i messaggi, non annullarli solo perché non ti ho considerato", la replica dell'ex corteggiatore che ha anche lasciato intendere un interesse nei suoi confronti da parte di Zorzi, citando una chat d'incontri ("Aveva scambiato Instagram per Grindr"). Secondo alcuni Tommaso avrebbe deciso di querelare Mario. Quest'ultimo dal canto suo ha fatto sapere ai follower di non aver ricevuto ancora notizie in merito.

Zorzi ha poi postato alcune stories in cui afferma: "Raga, io sono in piscina e mi stavo divertendo fino a quando una persona che sono giorni che sta parlando di me, porca tro**, senza sapere quello che sta dicendo, continua a fare queste storie dicendo che io gli scrivevo, ci provavo… tale Mario Serpa: o parli con cognizione di causa, fai fare degli screenshot, dai una prova ma così giusto per dare aria alla bocca, perché non hai un ca**o da fare, no! Non so veramente nemmeno cosa dire, sono in piscina, mi stavo divertendo e vorrei continuare a farlo".

Mario invece ha lanciato un'altra provocazione postando sempre su IG Stories una carta di identità finta con la foto di Tommaso che indossa una parrucca dal taglio lungo e dei dati con cui lo prende palesemente in giro: "Cognome: Zorzi; Nome: Tommaso; Nato il: giorno dei saldi; A: buffo;Cittadinanza: italo-cog…one; Residenza: ovunque ma a scrocco; Via: dei balocchi; Stato civile: umile; Professione: poveraccio; Statura: manda direct; Capelli: cancella direct; Occhi: bellissimo; Segni particolari: Pinocchio". Nello spazio dedicato alla "Firma del titolare" si legge: "Autografi a pagamento".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/8/2019.