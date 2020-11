Il marito di Adriana Volpe sembra confermare la crisi: 'Mia figlia piange'

Roberto Parli si apre sulla crisi insanabile con Adriana Volpe. L’addio tra i due era stato annunciato dal settimanale Chi, ma né L’imprenditore, né la popolare conduttrice avevano detto nulla a riguardo. Il 47enne attraverso alcuni commenti ai follower sul social sembrerebbe confermare la separazione definitiva dalla moglie. “Mia figlia che piange ogni volta”, scrive il marito della presentatrice.

Roberto Parli parrebbe essere molto arrabbiato. In un post che accompagna una foto in cui compare con la piccola Gisele travestita per Halloween sottolinea: “E’ Hallowen. Sarebbe il momento giusto che ‘qualcuno’ tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”. Sembrerebbe lasciar intendere che la Volpe abbia un qualcosa da nascondere e che proprio questo sia alla base della rottura.

Una follower gli scrive: “I periodi brutti passano e il tempo guarisce le ferite. Troverà sicuramente una nuova compagna, magari meno bella e famosa ma più sincera”. “Famosa? Di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”, replica Parli.

Un altro utente fa riferimento al post di Roberto e ironizza: “Adesso l’armadio è occupato dall’amico”. “Dolcetto o scherzetto…? Mi sorprende che il fatto che un piccolo scheletro in un armadio abbia suscitato così tanto scalpore! Dolcetto o scherzetto? Quando si farà il cambio di stagione, apriremo gli armadi”, controbatte ancora l’imprenditore.

Qualcuno lo punzecchia e aggiunge: “Questo scheletro è alto 1,90”. E’ di Andrea Denver che starebbe parlando?

A chi gli fa sapere: “Era già nell’aria all’epoca che tu avresti rotto con Adriana”, Parli precisa: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona, tu guardi la tv, io la vita reale”. Non nega mai l’addio. La Volpe finalmente farà chiarezza sulla situazione?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.