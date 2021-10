Il marito di Elisabetta Canalis intervistato a 'Le Iene': 'Non sapevo che fosse così famosa in Italia, ma poi...'

Il marito di Elisabetta Canalis risponde alle domande de Le Iene. La bella showgirl 43enne per una sera è al timone della popolare trasmissione di Davide Parenti su Italia 1, Brian Perri, di solito timido e riservato, le fa un grande regalo. Intervistato, rivela: “Non sapevo che fosse così famosa in Italia, ma poi…”. E alla fine le promette: “Un giorno vivremo in Italia”.

“Ho 53 anni ma me ne sento 23. Mio nonno era calabrese. Sono un chirurgo spinale, passo 12 ore al giorno in sala operatoria. Elisabetta non è mai stata con me. Non credo neanche che sappia bene quello che faccio…”, racconta il medico statunitense. Confida che la moglie si lamenta “sempre” perché trascorre troppo tempo al lavoro. Quando gli si domanda se anche lei lo trascuri per la professione, Brian chiarisce: “Quando è a Milano sì”.

“La prima volta ci siamo incontrati a Cabo San Lucas in Messico. Quando l’ho vista ero scettico perché ho lavorato con tante attrici e se la tiravano un sacco. Chi ha fatto il primo passo? Se lo chiedi a Elisabetta ti dice che sono stato io! Penso proprio che sia stata lei…”, prosegue Perri.

Il chirurgo svela: “Il primo ‘limone’ è avvenuto la prima volta, non siamo andati in fondo, ma non per scelta mia… Le ho chiesto di sposarmi dopo 6 mesi, mi ha detto subito di sì, lo abbiamo fatto ad Alghero, in Sardegna. Elisabetta è rimasta incinta dopo 6 mesi dal matrimonio”.

Brian Perri poi confessa: “Non avevo capito quanto fosse famosa in Italia. Come l’ho scoperto? Una coppia di amici mi ha detto: ‘Preparati perché in Italia vedrai delle sconosciute mettere i figli in braccio a Elisabetta per fargli una foto!’ Dopo abbiamo ‘googlelato’ il suo nome insieme…”.

A proposito del calendario senza veli fatto dalla Canalis, il marito dice: “Probabilmente ha infastidito più i suoi genitori”. Il loro rapporto è basato sulla fiducia: “Non sono geloso. Lei? Non penso. Non le controllo le chat, nessuno dei due lo fa”. E se le scrive un suo ex, gli domandano: “E’ successo, stavamo insieme da poco… Il giorno di Natale uno dei suoi ex le ha scritto. Non so chi fosse. Ho pensato: ‘Se per te è ok, allora anche io continuerò a sentire le mie ex’”.

In realtà Brian le ex le sente solo per un motivo: “So che sembrerà una scusa, ma sono un medico, ogni tanto mi chiamano perché hanno bisogno del mio aiuto”.

Perri poi dà i voti a Elisabetta come madre, come amante e come cuoca: le regala un dieci. Gli viene chiesto di essere più sincero, ma lui sottolinea: “Volete mettermi nei casini?”. Così, quando si passa al prossimo spinoso quesito, "Il miglior sesso della tua vita l’hai fatto con lei?", ribatte: “Se pensate davvero che possa rispondere qualcosa di diverso… Sì”.

Brian Perri conclude l’intervista con un messaggio che è una vera promessa: “Mi hai fatto il regalo più prezioso al mondo: Skyler, nostra figlia. Ti amo, ti amo troppo e un giorno vivremo tutti insieme in Italia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.