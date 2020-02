Gabriella Pession ha condiviso sul social una tenerissima foto del marito Richard Flood e di loro figlio Giulio. L’attrice italiana ha postato lo scatto su Instagram. Nell’immagine si vede l’attore irlandese seduto sulle scalette del suo camerino mobile sul set della serie tv ‘Grey’s Anatomy’, di cui è protagonista dallo scorso anno nei panni del Dottor Cormac Hayes, mentre il bimbo, che oggi ha 5 anni, gli dà un bacio sulla guancia.

Lo scatto ha fatto subito il pieno di like. Il piccolo Giulio, che non si vede in viso, appare però mentre compie un gesto davvero dolce nei confronti del papà. I suoi lunghi capelli rossi, ereditati da mamma Gabriella, rendono la foto ancora più bella.

La Pession, 42 anni, una delle interpreti più ricercate dalla tv italiana, e Flood sono insieme dal 2012. Si sono sposati poi a settembre del 2016 con una romanticissima cerimonia nella cornice da favola di Portofino, sulla riviera ligure.

Scritto da: la Redazione il 12/2/2020.