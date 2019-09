Il marito di Guendalina Tavassi in lacrime: Umberto D'Aponte piange per il post sulla figlia

Il marito di Guendalina Tavassi piange, è in lacrime. Umberto D’Aponte si commuove leggendo il post sulla figlia, la tenera Chloe. L’ex gieffina 33enne ha dedicato dolcissime parole alla piccola per il suo primo giorno di scuola.

Il 2 ottobre Chloe compirà appena 6 anni. Per lei è iniziata la prima elementare. Guendalina Tavassi nel suo post sul social descrive tutte le emozioni che ha dentro nel vederla iniziare il suo percorso. Il marito, Umberto D’Aponte legge e non si trattiene, piange, le lacrime gli rigano il volto. La moglie lo fa vedere così, fortemente emozionato, condividendo il video con i fan nelle sue IG Stories.

Guendalina Tavassi ha già vissuto questo momento in passato con la figlia Gaia, nata dal rapporto con l'ex Remo Nicolini, 15 anni compiuti lo scorso giugno, ma è come se fosse la sua prima volta. “Ti ho guardato posare con un po’ di esitazione lo zaino sulle spalle. Mi hai guardato fieramente, cercando nel mio sguardo approvazione: sei all’altezza delle mie aspettative? Gli ultimi tempi sono stati più difficili del solito ed io mi chiedevo perché, cosa stessi sbagliando, se i sei anni fossero ancora peggio dei quattro, dei due. Poi mi sono fermata a pensare. A quante volte, negli ultimi tre mesi, ti è stato chiesto: allora, sei felice di andare a scuola? Quante volte ti è stato detto, anche da chi di te non sa proprio niente, che adesso diventerai grande. Quante volte è stata utilizzata la frase ‘adesso vai alle elementari, non puoi più comportarti così’”, scrive Guenda.

Poi continua: “Sei grande. E tu, che grande non ti senti, oggi mi guardi con quegli occhi che brillano sperando di non deludermi. Sperando di non piangere, perché in realtà non te la senti di diventare grande così tutto di un botto, come se al suono della campanella scattasse un incantesimo e pum! Ti ritrovassi 30cm in più e la voce diversa. Mentre percorriamo questa strada che sarà le nostre mattine per i prossimi cinque anni, dove correremo contro il tempo, sotto il sole o con la pioggia, che vedrà davvero crescerti e cambiare, ti stringo la mano forte. Come sono passati questi sei anni? Davvero siamo pronti a lasciar passare il tempo? Davvero ho voglia che diventi grande?”.

Da mamma preoccupata e attenta, emozionata e felice Guendalina Tavassi dice ancora: “Siamo davanti alla porta, devo lasciarti andare: cerchi ancora in me quell’approvazione, ricacciamo sù le lacrime e siamo pronti a lasciarci andare. Ed è in quel momento che ti stringo forte a me ancora un momento e ti sussurro nell’orecchio: ‘Non ti preoccupare amore, sarai sempre la mia piccola bambina’”.

Umberto D’Aponte legge con attenzione il post dedicato alla figlia e piange. Il marito di Guendalina Tavassi sente il momento come importante e speciale. Non sarà l’ultimo. Salvatore, l’ultimogenito nato il 30 novembre 2015, varcherà pure lui presto la soglia della sua classe alle elementari e inevitabilmente arriveranno altre lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2019.