Il marito di Ricky Martin, Jwan Yosef, tenerissimo con la figlia Lucia: la dolcissima foto

Michelle Hunziker compie 43 anni

La showgirl svizzera per il suo compleanno ha deciso di regalarsi un magnifico weekend lungo in montagna. In un rifugio a 2000 metri. E’ partita con il marito Tomaso Trussardi, le figlie più piccole, Sole e Celeste, i suoi adorati barboncini e un gruppo selezionatissimo di amici...

TUTTI I VIDEO