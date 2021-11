Marracash rivela: 'Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video, abbiamo deciso così perché...'

Marracash, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, “Noi, Loro e gli Altri”, torna sulla fine della relazione con Elodie. I due stavano insieme dal 2019. Il rapper 42enne al Corriere della Sera chiarisce: “Ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video”. E spiega il perché.

Marracash ed Elodie Di Patrizi sono insieme nel videoclip di “Crazy Love”, c’è una ragione ben precisa nella scelta. L’artista spiega: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. E’ stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. E’ anche nel video di ‘Crazy Love’: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”.

Marracash ed Elodie hanno voluto girare il filmato che racconta il brano per raffigurare la fine del loro amore. Niente annunci via web: “Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Anche se è arrivato l'addio tra i due rimangono affetto e stima reciproca: hanno ancora un bellissimo rapporto, nonostante la cantante 31enne romana sia già ‘in flirt’ con l’ex modello e manager 38enne Davide Rossi, con cui è stata paparazzata tra baci e intimità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.