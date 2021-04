Martani e Akash prendono in giro Cerioli per la pancia: 'Sui social ritocca le foto, mentre all'Isola...'

Daniela Martani e Akash Kumar prendono in giro Andrea Cerioli per la pancia. I due in una diretta social sono al vetriolo contro l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF 13 31enne. “Sul social ritocca le foto, mentre all’Isola dei Famosi…”, sottolineano entrambi.

La Martani e Akash, eliminati dal reality, attaccano Cerioli senza scampo. “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno”, sottolinea Daniela.

Kumar non si fa pregare per dire la sua a riguardo: “Direttamente da Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi. Come fa ad avere tutti i follower? Ha fatto il tronista vedi tu. Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù!”.

Daniela Martani proprio non sopporta Andrea Cerioli: “Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un caz*o. Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente”.

Si attendono sviluppi, il diretto interessato nella prossima puntata dell’Isola verrà messo al corrente delle critiche feroci fatte dai due?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2021.