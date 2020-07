Ha appena compiuto 45 anni, ma il suo fisico è ancora quello di una top model. Martina Colombari ha voluto festeggiare il compleanno con una cena in riva al mare nella sua Riccione. L’ex Miss Italia (ha vinto il concorso nel 1991 a soli 16 anni) ha radunato in spiaggia un po’ di parenti e amici. Sul litorale romagnolo ha celebrato la ricorrenza fino a tarda sera. Sul social ha condiviso alcuni scatti. Accanto ad un’immagine che la ritrae mentre spegne la candelina sulla torta, ha scritto semplicemente: “I miei primi 45”.

Martina per l’occasione ha scelto un lungo abito estivo a fantasia floreale, spezzato da una cintura a vita alta. Poi un paio di scarpe aperte in tessuto. Nelle foto sembra molto felice. La sua vita è riempita innanzitutto da suo figlio Achille, che ormai ha 15 anni, e dall’amore del marito Billy Costacurta.

Recentemente però la bionda ha fatto sapere di provare dolore quando viene accusata di dare un cattivo esempio ai giovani mostrando il suo fisico sui social. Secondo qualcuno sarebbe infatti “troppo magra” e “troppo muscolosa”.

“Ho molti follower su Instagram e cerco di far vedere una Martina reale. Sui social si lamentano perché sono troppo muscolosa o troppo magra. Mi arrabbio molto quando dicono che sono un cattivo esempio per le ragazze, che porto il messaggio della donna anoressica. Non si rendono conto che l'anoressia è una malattia che porta alla morte, è come se mi accusassero di incitare alla magrezza. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia soffrono per mancanza d'amore, sicurezza, affetto, una violenza subita, un lavoro perso. E quindi mi spiace perché mi incolpano di un qualcosa che io veramente non faccio”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 10/7/2020.