Martina Colombari: 'Manuela Arcuri capricciosa sul set'

Martina Colombari non fa sconti. In una lunga intervista a Grazia, dove parla della carriera e della sua famiglia, quando le si domanda di Manuela Aarcuri non ha peli sulla lingua e rivela: “Era capricciosa sul set”. L’ex Miss Italia 46enne ha recitato con l’attrice 45enne agli esordi nella fiction Carabinieri. Dal 2002 al 2008 le due interpretavano Gioia e Paola Vitali.

All’epoca si parlò di grande rivalità tra la bionda e la mora. La Colombari, però, a distanza di tanto tempo, smorza i rumor, ma rivela: “In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare”.

Martina ricorda anche la sua grande passione per Jovanotti, di cui era letteralmente pazza negli anni ’90 e da cui non avrebbe disdegnato qualche attenzione in più: “Ero una sua fan accanitissima e negli anni di Ciao mamma ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”. Ora è felicemente sposata con Billy Costacurta: i due stanno insieme da ben 26 anni e sono genitori di Achille, che il prossimo ottobre compirà 18 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.