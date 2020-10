Martina Colombari rivela i suoi segreti di bellezza: ci sono anche le flebo

Martina Colombari rivela tutti i suoi segreti di bellezza. L’ex Miss Italia, sposata con Billy Costarcurta e mamma di Achille, a 45 anni è in forma smagliante. Si allena molto, ha una dieta equilibrata, ma non solo. Nella sua beauty routine ci sono anche le flebo.

“Un’ora e mezza, anche tutti i giorni, di attività fisica in palestra con i pesi insieme al mio personal trainer, Gabriele Corradi, che mi segue da 16 anni, poi all’aperto e con le attrezzature dei parchi faccio calisthenics, che utilizza il peso del proprio corpo come resistenza, è lo stesso metodo che usava Jury Chechi, e corro un po’”, racconta a Vanity Fair la bionda quando gli si domanda quante ore si alleni per avere un corpo perfetto.

Spesso attaccata per essere troppo magra, Martina sottolinea: “Anche chi è magro, che non ha un peso forma di quelli che la gente si aspetta, perché ha un corpo sportivo, fisicato, allenato, o soffre di un disturbo alimentare, è sottoposto a critiche”. E aggiunge: “Più di tanto i commenti negativi non mi danno fastidio, perché so io come mi sento, se sto bene o male, se sono serena o no, o quanto l’attività fisica mi sia utile per sentirmi in forma, più sana, con meno acciacchi e mi tenga lontana da abitudini disfunzionali che portano a un cattivo stile di vita”.

L’alimentazione sana è al primo posto, la Colombari spiega: “Attraverso l’alimentazione, in primis, si fanno scelte importati per la salute, quello che si mette sulla tavola è già un passo verso un vita migliore. Basta informarsi un po’ e si impara a mangiare in modo gustoso e sano, evitando troppi carboidrati raffinati, per esempio. Di recente ho scoperto la pasta alla farina di ceci che è buonissima. Mangio molti legumi, li cucino in zuppe, o come hamburger, oppure preparo un piatto indiano, si chiama 'dal', fatto con lenticchie gialle e curcuma, a volte punto su insalata e feta, è un modo di mangiare che porta via più tempo ma è più equilibrato. (…) Un regime alimentare è una disciplina e ogni disciplina porta solo buoni risultati”.

La sua bellezza è anche merito di Madre Natura, ma non solo: “Ho la fortuna di avere una mamma e un papà con una bellissima pelle. Per abitudine ho sempre pulito a fondo e idratato bene la pelle, e faccio regolarmente peeling viso e corpo o maschere, in particolare nel weekend. Giro tanto in bici e quando arrivo a casa ho la sensazione di sentirmi sporca, quindi sono diligente con la detersione profonda, seguita da maschere purificanti, riequilibranti, idratanti. Ogni tre mesi faccio anche la classica pulizia del viso dall’estetista, con il vapore, la strizzatura, non amo stranezze, non sono una da dermoabrasione, mi spaventano sempre un po’ i trattamenti invasivi”.

Poi rivela delle flebo: “L’unica cosa diversa che faccio è una flebo di minerali, vitamine, glutatione, sostanze che servono a rigenerare i tessuti e a nutrirli da dentro, ne faccio due al mese e mi trovo molto bene”.

“I bendaggi drenanti sulle gambe che di recente ho postato sui social, dove mi ero anche impacchettata con pellicola per non farli sgocciolare, erano termali e avevano un effetto detossinante - precisa ancora Martina Colombari - Non credo nei miracoli, per esempio alle maschere che ti tolgono le rughe prima di una serata. Credo che basti pulire e idratare bene la pelle prima di un trucco e la differenza si vede. Poi bevo tantissimo e con frequenza, non solo dopo l’attività fisica. Di solito un litro e mezzo di acqua al giorno e ho da poco scoperto le acque funzionali che bevo volentieri perché hanno un buon arricchimento di minerali e vitamine e aiutano a reintegrare zinco, magnesio, potassio o le vitamine del gruppo B, senza che siano presenti zuccheri o calorie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2020.