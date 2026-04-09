La danzatrice 25enne ha conosciuto il conduttore 36enne ad Amici, quando lei era concorrente e lui giudice

Il presentatore l’ha chiamata, lei era in vacanza: “Ho preso il primo volo e sono tornata”

Si prende la cover di Oggi insieme a lui, il suo pigmalione. Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi, svela il suo legame con Stefano De Martino. “Gli sono debitrice”, confessa al settimanale.

''Gli sono debitrice'': Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi, svela il suo legame con Stefano De Martino

La 25enne sarda ha conosciuto il conduttore 36enne ad Amici, al Serale del talent show lei era tra i concorrenti, lui tra i giudici. "Stefano è stato giudice nel serale di Amici ai tempi in cui ero concorrente - spiega Martina - E’ una persona davvero speciale, gli sono debitrice. Mi ha dimostrato fiducia”.

La Miliddi aggiunge: “Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo molto bene, mi sento protetta e onorata di lavorare con lui".

La danzatrice 25enne ha conosciuto il conduttore 36enne ad Amici, quando lei era concorrente e lui giudice. Il presentatore l’ha chiamata, lei era in vacanza: “Ho preso il primo volo e sono tornata”

Martina ha alle spalle un dolore profondo. Nel 2010 il papà Antonio è morto a soli 41 anni in un tragico incidente: “E’ morto quando avevo appena 9 anni. Credo che da qualche parte ci sia mio papà a proteggermi. Lui c’è, lo percepisco”. Fidanzata con Simone Nicolasco, ballerino noto con il nome di Spillo, guarda avanti, spera in un futuro col collega: “Per me lui è già famiglia, un figlio verrà”.