Martina Nasoni, 21 anni, intervistata dal settimanale Spy si è scagliata contro Francesca De André. La vincitrice della sedicesima edizione del "Grande Fratello" non ha speso belle parole parlando della coinquilina.

Commentando la sua vittoria, Martina Nasoni ha detto che non se l'aspettava e che non ha utilizzato nessuna strategia: "Non ho giocato, sono stata sempre me stessa, soprattutto per quanto riguarda Francesca De Andrè. Mi sono ritrovata in litigi che reputavo sciocchi e inutili da affrontare non perché non avessi nulla da dire, ma non mi piaceva come si rivolgeva a me. La gara a chi urla di più, senza dare la possibilità di replica, non è una cosa che mi appartiene e, a volte, ho preferito lasciar perdere perché era inutile. Strilla, ma fondamentalmente di intelligente, a volte, dice poco".

Martina Nasoni, insomma, ha rilasciato dichiarazioni contro Francesca De André e ha spiegato come mai spesso ha preferito non affrontarla nelle discussioni. Ma nell'intervista la ragazza non ha parlato solo di questo. Ha anche raccontato del suo rapporto con Irama (Martina ha ispirato uno degli ultimi brani del cantante, 'La ragazza con il cuore di latta'): "L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi. Mi piacerebbe, però, risentirlo e rivederlo".