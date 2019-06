Martina Nasoni ha vinto il 'Grande Fratello 16'. La musa di Irama ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il montepremi di 100 mila euro

'Grande fratello 16', Martina Nasoni ha vinto: la 21enne ha conquistato il 60% dei voti

Secondo classificato Enrico Contarin, mentre Gianmarco Onestini è arrivato terzo

Martina Nasoni, 21 anni, ha vinto il "Grande Fratello 16" con il 60% dei voti. La ragazza si è così aggiudicata il montepremi di 100 mila euro. La medaglia d'argento è andata invece al simpatico Enrico Contarin arrivato secondo. Ha vinto il "Grande Fratello 16" Martina Nasoni. La ragazza è conosciuta anche come la musa di Irama: affetta da cardiomiopatia ipertrofica, un disturbo caridaco ereditato dalla mamma, vive con peacemaker da quando aveva 12 anni e il cantante si è ispirato alla sua storia per scrivere la canzone "La ragazza con il cuore di latta". Martina nella Casa del "Grande Fratello 16" si è legata molto a Daniele Dal Moro ma poi la loro storia non è decollata. La Nasoni ha vinto il "Grande Fratello 16" sbaragliando la concorrenza. Sette i gieffini che fino alla fine si sono contesi la vittoria finale. Erica Piamonte e Francesca De André sono state eliminate al televoto. Poi è stata la volta di Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro. Gianmarco Onestini, terzo classificato, ha dovuto lasciare la sfida finale a Martina ed Enrico. Alla fine è stata la Nasoni ad avere la meglio. VIDEO

























