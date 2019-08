Elisabetta Canalis si fa truccare da Skyler

Le youtuber specializzate in make up tutorial sono avvisate. C’è una nuova stella pronta ad oscurarle. Si tratta di Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis. La bimba ha solo 4 anni, ma è già esperta in materia di trucchi e cosmetici. Come dimostra il video postato da mamma...

TUTTI I VIDEO