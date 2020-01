Martina Nasoni: 'Ho rifiutato il trono per Daniele Dal Moro, lui ha accettato: soffro'

Martina Nasoni ha il cuore infranto. Ha rifiutato il trono di Uomini e Donne per Daniele Dal Moro: aveva già fatto il provino, ma il ragazzo le avrebbe fatto una scenata chiedendole di riprendere la storia con lui. Invece poi il legame si è concluso comunque definitivamente, quando il veronese 29enne ha accettato lui stesso di essere il tronista del dating show di Maria De Filippi. Questo è quel che rivela la bella 21enne di Terni vincitrice del Grande Fratello 16 a Di Più Tv.

"Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa. Ora sto piangendo per lui, anche se non lo merita”, confessa la ‘ragazza dal cuore di latta’.

Martina, stando alle sue parole, avrebbe fatto il provino da tronista proprio durante una delle crisi con Dal Moro: “Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci”.

Martina Nasoni ha rifiutato il trono di Uomini e Donne per Daniele Dal Moro, lui, invece, ha accettato. La mora amaramente conclude: "Gli auguro di trovare l’amore, anche se mi ha sempre detto che per lui l’amore non va messo in piazza. Spero che sia felice. Ma deve anche ricordarsi che ha gettato via una storia con una ragazza che lo amava davvero”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.