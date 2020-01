Martina Nasoni precisa sul trono e difende Daniele Dal Moro: 'Basta insulti!'

Martina Nasoni scende in campo sul social: difende Daniele Dal Moro. Fa alcune precisazioni in merito al suo trono a Uomini e Donne, quello che avrebbe rifiutato per l’ex gieffino di cui si è dichiarata ancora innamorata. Il ragazzo è stato travolto dalle malignità. La bella 21enne dice: “Basta insulti!”.

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Di Più Tv in cui parlava della sua delusione nell’aver saputo che Daniele Dal Moro aveva accettato di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne e aver svelato che lei stessa, prima di lui, aveva fatto un provino per approdare al trono del dating show di Maria De Filippi, Martina Nasoni, vincitrice del GF 16, ha scatenato un polverone. Decide di intervenire e difendere il veronese 29enne con cui ha avuto una relazione.

“Ci tenevo a specificare una cosa perché sto leggendo un sacco di cose che vengono scritte. Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione: se mi avessero chiesto di diventare la nuova tronista non so se avrei accettato per via di una storia ancora non completamente conclusa… almeno dentro di me”, spiega Martina Nasoni in alcuni video nelle sue Stories su Instagram.

“Vi chiedo di calmarvi tutti, anche con i commenti e soprattutto con gli insulti, nei confronti di questo ragazzo perché me la devo vedere io e sono cose mie. Non voglio assolutamente che inizi questo percorso con un mare di mer*a addosso perché non credo sia la cosa più giusta e credo che non porti assolutamente a niente questa cosa”, aggiunge preoccupata.

Poi conclude: “A parte quindi l’incaz*atura iniziale, che penso sia normale, Daniele è comunque una persona alla quale voglio molto bene e mi dispiace leggere tante cose brutte nei suoi confronti. Vi chiedo di calmarvi. L’unica cosa che mi viene da aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.