Martina Pinto è mamma: ecco il nome particolare scelto per la figlia

Martina Pinto è mamma. L’attrice ha dato alla luce la sua bimba martedì 15 giugno. La 31enne e il marito Alessandro Poggi annunciano l’arrivo della cicogna sul social. I due hanno scelto un nome particolare per la figlia: la piccola si chiama Polly.

“15.06.2021, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo Alessandro Poggi (ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione)”, scrive la Pinto postando alcuni scatti in cui è con la bambina insieme all’uomo che ama in ospedale, poco dopo il parto. Sorride estasiata: la gioia per la maternità è immensa.

E’ già innamorata perdutamente della pargoletta. Nelle sue IG Stories l’artista, volto di numerose fiction, ringrazia tutti per gli auguri ricevuti: “Io e Alessandro siamo molto felici. Grazie di tutto l'affetto che ci state dimostrando. Una volta a casa, con calma, se volete vi racconto. Polly è meravigliosa. Alessandro è stato bravissimo. Non potevo chiedere di meglio. Quando torno a casa ne riparliamo”.

Martina e Alessandro si sono sposati in gran segreto a Roma lo scorso 20 febbraio, hanno festeggiato le nozze in trattoria, con accanto gli affetti più cari. L’attrice era già in dolce attesa.

I due non chiariscono il motivo di un nome così particolare per la bimba. Potrebbero essersi ispirati al film con Jennifer Aniston e Ben Stiller del 2004 “E alla fine arriva Polly”, oppure alle Polly Pocket, bamboline famosissime. Poggi è un vero appassionato di giochi e cartoon. All’inizio, secondo i ben informati, la coppia avrebbe iniziato a chiamare la bebè così quasi per gioco, quando ancora era nel pancione della madre, poi avrebbero deciso di lasciarle il curioso nome, quasi un’ispirazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/6/2021.