Martina Pinto si è sposata. L'attrice, sabato 20 febbraio è convolata a nozze con il compagno Alessandro Poggi a Roma. Un matrimonio a sorpresa per i followers della belle 31enne. La Pinto, influencer seguita da oltre 200mila utenti, non aveva rivelato nulla sul suo profilo. Dopo la cerimonia niente pranzo con i parenti: la coppia è andata in trattoria.

In dolcissima attesa di una femminuccia, un paio di mesi fa ha deciso di compiere il grande passo insieme al compagno Alessandro. Il tempo di preparare le procedure burocratiche e poi il si nella Capitale. Martina ha sfoggiato un total look firmato Valentino con abitino biango sagomato, decolletè celesti e un fiocco tra i capelli. Alla cerimonia erano presenti solo amici e familiari stretti: nessun pranzo nuziale. Dopo le nozze la coppia si è concessa un pranzo in una trattoria a Frascati specializzata in cucina romana. Un pranzo per due, poi i neosposini sono tornati a casa.

Su Instagram la Pinto è stata sommersa da una valanga di auguri. Tra qualche mese arriverà un'altra gioia immensa: la sua prima bimba...

Scritto da: La Redazione il 21/2/2021.