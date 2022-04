Martina Stella ha battezzato il figlio di 5 mesi e mezzo Leonardo: le tenere immagini

Martina Stella ieri si è goduta un 25 aprile speciale: l’attrice ha battezzato a Roma il figlio di 5 mesi e mezzo Leonardo. Sul social la 37enne condivide nelle sue IG Stories tenere immagini della cerimonia del piccolo, venuto alla luce lo scorso 5 novembre.

Martina è raggiante accanto al marito Andrea Manfredonia, sposato nel 29016. I due hanno fortemente voluto un figlio insieme, la Stella era già mamma di Ginevra, 9 anni, nata dalla relazione con l’ex Gabriele Gregorini. La bambina, che con la madre ha una grande complicità e un legame fortissimo, ha accettato con grande gioia l’arrivo del fratellino, di cui è letteralmente pazza.

La coppia per il battesimo del dolcissimo Leo ha scelto di invitare solo i famigliari stretti. Grande emozione in chiesa per tutti, poi un pranzo con i parenti per festeggiare.

E’ stato Andrea, papà affettuoso, a tenere tra le braccia il bambino nel momento in cui il prete ha bagnato il capo del piccolo, purificandolo da ogni male.

Martina per l’occasione a indossato un mini abito fantasia, durante la celebrazione, però, ha coperto le gambe con un lungo trench.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2022.