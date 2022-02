Martina Stella, i segreti della sua beauty routine post parto: 'Poiché sto allattando evito di seguire diete drastiche e...'

Martina Stella lo scorso 5 novembre ha dato alla luce il suo secondogenito, Leonardo, il primo figlio avuto dal marito Andrea Manfredonia. L’attrice 37enne, già mamma di Ginevra, 9 anni, avuta dall’ex Gabriele Gregorini, a Vanity Fair rivela i segreti della sua beauty routine quotidiana post parto per tornare al top senza stress. “Poiché allatto, evito di seguire diete drastiche” , chiarisce subito la bionda.

Martina si prende cura della sua pelle con un olio secco, che metteva anche durante la gravidanza, in grado di mantenere la pelle elastica e idratata ed aiutandola contro le smagliature. Almeo due volte la settimana si dedica a un trattamento scrub esfoliante, poi applica pure una crema idratante, in special modo sull’addome, le cosce e i glutei.

La remise en forme passa inevitabilmente dall’alimentazione. “Poiché sto allattando evito di seguire diete drastiche. Piuttosto cerco di mangiare bene e leggero, variando con le ricette e portando sempre a tavola molte verdure, in primis insalate. Bevo 2 litri di acqua al giorno e faccio uso di tisane naturali. E poi ho ripreso ad allenarmi, il che aiuta moltissimo anche il tono dell'umore, e appena posso faccio lunghe camminate nel verde, uscendo di casa al mattino presto. Conclusa la fase dell’allattamento penso di fare come avevo fatto con la prima gravidanza, ossia seguire una dieta specifica e personalizzate per buttare giù gli ultimi chili. Ma senza stress e con tutta calma”, spiega la Stella.

Le sue forme da mamma le piacciono: “Amo le nuove curve morbide, i fianchi più pronunciati e il seno di una donna che allatta il suo bimbo. Rispetto alla mia prima gravidanza sono decisamente più consapevole. So che è importante apprezzare questo momento magico e irripetibile. E grazie a uno stile di vita da sempre attento alla buona alimentazione e allo sport mi sento comunque tonica e a posto”.

Ci sono giorni in cui, come tutti, si sente un po’ giù: “Convivo anch'io con le insicurezze, ma ho imparato ad affrontarle”. Martina Stella però sa come sconfiggere i propri ‘demoni’: “Per prima cosa penso a tutto quello che ho di bello in questa vita e di solito mi basta per rimettere tutto nella giusta prospettiva. Magari guardo uno dei miei film preferiti, oppure esco a camminare nella natura: funziona! E poi non pretendo da me stessa di fare sempre tutto bene: mio marito mi aiuta e, anzi, devo dire che è bravissimo ed efficiente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.