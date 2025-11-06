Martina Stella festeggia il compleanno del figlio Leonardo che compie 4 anni: foto

Per il party il piccolo avuto da Andrea Manfredonia sceglie il tema supereroi

Il bimbo desidera avere accanto Spider-Man: presente anche la sorella Ginevra, classe 2012

Martina Stella è raggiante. Sul social condivide le immagini del party a tema per il suo secondogenito. Festeggia il compleanno del figlio Leonardo, che compie 4 anni. Il piccolo avuto dall’ex marito Andrea Manfredonia è nato il 5 novembre 2021. Il bambino ha scelto di avere accanto a lui e i suoi amichetti Spider-Man: l’allestimento ha i colori del costume dell’Uomo Ragno, Peter Parker, che vive a New York City.

Martina Stella festeggia il compleanno del figlio Leonardo che compie 4 anni

Al party c’è anche la sorella maggiore di lei, Ginevra, che l’attrice ha avuto nel 2012 da Gabriele Gregorini. La 40enne si regala foto di gruppo con i due figli e al più piccolo scrive: “Tanti auguri amore mio, ogni tuo sorriso riempie la nostra vita ti amiamo infinitamente”.

Il bimbo desidera avere accanto Spider-Man

Leonardo è il frutto dell'amore con il suo ex marito Andrea Manfredonia

Non ci sono foto in cui c’è ure l’ex consorte 37enne, Manfredonia, a cui è stata legata dal 2015 al 2023. Martina, ospite a Verissimo a fine ottobre, sulle nozze finite con lui ha detto: “Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita, ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto”. Ha lasciato intendere di presunti tradimenti dell’uomo, definendo il matrimonio come “un po’ affollato”. E ha chiarito:"Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini. A volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità”.

La 40enne posa con l'Uomo Ragno

L'allestimento del party

Ora è single. “Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure”, ha sottolineato la Stella.