Martina Stella incinta del suo secondogenito mostra pancione di quasi 7 mesi: foto

Martina Stella, incinta del suo secondogenito, nelle sue storie su Instagram mostra il pancione di quasi 7 mesi. L’attrice 36enne è raggiante e in splendida forma: scopre il ventre prominente ‘a nudo’ mentre indossa un bikini con motivi floreali. La sfilata casalinga prosegue con un delizioso completino mare a quadri bianchi e neri. Per finire ecco arrivare un due pezzi con lo slip a vita altissima perfetto per essere fashion e stilose anche in spiaggia mentre si è in dolce attesa.

Tra poco si godrà le vacanze a Forte dei Marmi insieme al marito Andrea Manfredonia e a sua figlia Ginevra, 8 anni, avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini. In autunno partorirà un maschietto “tanto desiderato, ma non programmato”, come ha svelato sulle pagine di Chi a metà giugno scorso.

Non vede l’ora di poter abbracciare il suo bambino. Ha annunciato l’arrivo della cicogna bis via web ed è sempre sul suo profilo che aggiorna i follower sul suo quotidiano fatto di shooting e di routine insieme alla primogenita a cui è legatissima.

Il nome del piccolo lo sceglierà proprio insieme a Ginevra. “Mi piacerebbe coinvolgerla...sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo!”, ha rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.