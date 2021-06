Martina Stella è incinta! I paparazzi tornano a inseguirla subito

Martina Stella ha annunciato di essere nuovamente incinta. L’attrice a 36 anni è in dolce attesa del secondo figlio. La bionda toscana è già mamma di Ginevra, venuta al mondo 8 anni fa, frutto della relazione con l’ex Gabriele Gregorini. Ora grazie all’amore per il marito Andrea Manfredonia, sposato nel 2016, la famiglia sta per allargarsi e la gioia è davvero tanta. Pubblicando una serie di foto in cui appare con il pancione, l’attrice ha scritto su Instagram: “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia”. “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!”, ha aggiunto.

Qualcuno si era già accorto che le forme premaman iniziavano a farsi spazio. “Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”, ha continuato Martina. “Ho aspettato tanto questo momento...il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l'ora di condividere con voi questo magico viaggio!!!”, ha proseguito. “Vi voglio bene!!!!”, ha quindi concluso.

Tra i primi a commentare il post, lo stesso Andrea. “Ti amo tanto, sei bellissima”, ha scritto sotto agli scatti il procuratore sportivo, che sta per diventare padre per la prima volta. Poi gli auguri di Caterina Balivo, Carolyn Smith, Sandra Milo e tanti altri.

Nelle Stories l’interprete di origini fiorentine, che in passato è stata legata anche a Primo Reggiani e Lapo Elkann e che per anni ha convissuto con la presenza ingombrante dei paparazzi, ha poi raccontato come subito dopo l’annuncio della lieta novella, i fotografi, che negli ultimi anni le avevano dato un po’ di tregua, hanno subito ripreso a tenerla d’occhio e immortalarla. In un video in cui appare in auto con la figlia, afferma: “Stiamo andando in campagna, c’è solo un piccolo problema…”. La bimba aggiunge: “Ci stanno inseguendo tre o quattro paparazzi”.

Scritto da: la Redazione il 13/6/2021.