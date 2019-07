Martina Stella come ogni anno per le vacanze estive torna almeno per qualche giorno nella sua Toscana. L’attrice 34enne, che da quando è poco più che adolescente vive a Roma, ha scelto Marina di Pietrasanta per rilassarsi in riva al mare.

Eccola in spiaggia, pezzo di sopra e pantaloncini rosa, mentre sotto un ampio gazebo bianco e con cappellino si protegge il più possibile dai danni che i raggi UV portano alla pelle. Accanto a lei c’è la figlia Ginevra, nata quasi 7 anni fa dalla relazione con l’ex Gabriele Gregorini, che gioca sulla sabbia.

Con loro c’è anche il marito di Martina, Andrea Manfredonia. La coppia si è sposata nel 2016 e lui, procuratore sportivo, ha uno splendido rapporto con la bimba della moglie.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2019.