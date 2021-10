Martina Stella a poche ore dal parto: 'Non ne posso più, la prima cosa che farò dopo è...'

Martina Stella a poche ore dal parto aggiorna i follower sulla cicogna in arrivo. L’attrice 36enne sta per dare alla luce il secondogenito, un bel maschietto. E’ già mamma di Ginevra, 8 anni, avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini. Con il marito, Andrea Manfredonia, aspetta con trepidazione l’arrivo del bebè. Ai fan rivela: “Non ne posso più, la prima cosa che farò dopo è andare dal parrucchiere”.

“Ci siamo quasi, ieri giornata di monitoraggi”, confida Martina. Poi, nelle sue IG Stories, si accarezza i lunghi capelli diventati ormai quasi castani. “La prima cosa che farò dopo il parto, sarà sicuramente recarmi dal parrucchiere per farmi il colore perché con questa ricrescita non ne posso più. Non so come ho fatto…”, ammette la Stella.

E’ grata ai fan che la riempiono di calore: “Mi state scrivendo in tantissimi, vi ringrazio. Mi chiedete come va, come mi sento: tutto bene, sono un po’ a riposo, sono gli ultimi giorni. Sono molto emozionata, vi faccio sapere. Sembra impossibile ma il tempo è volato”.

Recentemente intervistata da Elle, sulla sua seconda gravidanza Martina Stella ha detto: “Attendere un bimbo è un momento unico e indimenticabile nella vita di una donna. In questa seconda gravidanza ho cercato di godermi appieno ogni momento, a differenza della prima, nella quale ero giovanissima. Mi sono sentita più connessa con la Natura, forte, stabile e indipendente. Banalmente, ho fatto sport e sto lavorando fino all'ultimo. Ciò detto anche io in queste ultime settimane prima del parto mi sento più stanca e apprensiva, ma so che è normale. Se posso dare un consiglio, evitate di ascoltare troppe voci, leggende, pareri: tutti vogliono dire la propria sul tema gravidanza, ma ogni donna e ogni attesa è a sé”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2021.