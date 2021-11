Martina Stella ha partorito! Ecco il nome del piccolo

Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattinata di venerdì 5 novembre ha dato alla luce un maschietto. La 36enne lo ha annunciato sul social, rivelando anche il nome scelto per il piccolo. Condividendo su Instagram uno scatto in cui appare sul letto di ospedale dopo il parto, con il bebè in braccio e il marito accanto, ha scritto: “Leonardo 5-11-2021, 9.18”. “I nostri cuori sono pieni di gioia”, ha poi aggiunto. Lo stesso messaggio è stato condiviso anche dal neo papà Andrea Manfredonia, che ha sposato la bionda toscana nel 2016.

Andrea, procuratore sportivo, ha poi postato sul suo profilo anche un'altra immagine in cui appare con il bambino in braccio, orgogliosissimo di essere diventato genitore. Se per lui è il primo figlio, Martina è già mamma di Ginevra, nata 9 anni fa dall’amore con l’ex compagno Gabriele Gregorini.

Qualche giorno fa Martina aveva rivelato di non vedere l’ora di poter tornare dal parrucchiere per rifare il colore ai capelli dopo aver evitato le tinte per molti mesi. “La prima cosa che farò dopo il parto, sarà sicuramente recarmi dal parrucchiere per farmi il colore perché con questa ricrescita non ne posso più. Non so come ho fatto…”, aveva detto sempre via social con un pizzico di ironia.

Scritto da: la Redazione il 6/11/2021.