Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono una coppia. I due si sono conosciuti durante l'ultima edizione di "Temptation Island": lui era fidanzato con Ilaria Teolis, lei rivestiva il ruolo di tentatrice.

Una notizia che lascerà molti a bocca aperta visto che Massimo Colantoni durante "Temptation Island" sembrava aver legato con un'altra tentatrice, Elena. Invece ora si viene a sapere che lontano dalle telecamere a fare breccia nel suo cuore è stata Sonia.



Il ragazzo, come riporta il Vicolo delle News, lo ha confessato durante la prima registrazione di "Uomini e Donne" di giovedì 29 agosto. In studio, infatti, ha dichiarato di essersi fidanzato con la bella Sonia e lo ha fatto alla presenza della sua ex fidanzata Ilaria. Quest'ultima dopo il falò di confronto finale sembra abbia fatto un passo indietro incontrando di nuovo l'ex perché ne sentiva la mancanza. Ma Massimo non era cambiato e hanno deciso di chiudere definitivamente il rapporto.

Colantoni e la nuova dolce metà sono anche usciti allo scoperto sui social: la Onelli ha postato una foto di coppia dove campeggia un cuore rosso che sembra confermare la liaison. Massimo, insomma, a "Temptation Island" ha perso una fidanzata e ha trovato un amore nuovo di zecca.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/8/2019.