Massimo Colantoni e Vittorio Collina dopo Temptation Island si fanno lo stesso tatuagglo dedicato al reality di Maria De Filippi e lo mostrano sul social: i due si sono tatuati le coordinate del resort in Sardegna dove hanno alloggiato e dove viene registrato da anni il programma, l’Is Morus Relais.

Entrambi a Temptation Island hanno avuto un finale amaro. Massimo Colantoni è stato lasciato da Ilaria Teolis, che ha deciso di andare via da sola e volersi più bene, rompendo la relazione con il ragazzo romano tifosissimo della Lazio. Vittorio Collina ha visto sgretolare il suo legame con Katia Fanelli, ‘fotonica’ bionda un po’ troppo esuberante. E’ stato lui stesso a dire basta e a correre dalla single tentatrice Vanessa, che ha già rivisto due volte: i due ora vogliono conoscersi un po’.

Adesso, a distanza di un po’ di tempo e a messa in onda conclusa, i due si regalano lo stesso tatuaggio e lo fanno vedere a tutti.

L’esperienza è stata di quelle importanti: sono usciti dal reality profondamente cambiati, così dicono, ma entusiasti per aver partecipato.

Per non dimenticare mai, si sono fatti fare lo stesso tatuaggio. Temptation Island, nel bene e nel male, rimarrà per sempre nei loro cuori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/8/2019.