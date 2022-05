Massimo Giletti: 'Tra le mie fidanzate a mia madre piaceva Antonella Clerici’

Massimo Giletti si confessa e in una lunga intervista al Corriere della Sera parla anche delle sue ex e del rapporto simbiotico con la madre Giuliana. Alla donna, tra tutte le ragazze che si sono legate a lui, piaceva Antonella Clerici. Il presentatore 60enne e la conduttrice 58enne hanno avuto una relazione negli anni Novanta.

In passato, al Maurizio Costanzo Show, della Clerici Giletti aveva detto: “E’ stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato”. Dopo un anno è finita, Massimo aveva rivelato il motivo: “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”.

Ora torna sulla bionda e, parlando dell’adorata mamma, confida: “Le piaceva molto Antonella Clerici, si chiamavano, si scrivevano”.

La madre, però, dopo un po’, ha chiesto al figlio di non farle più conoscere le donne con cui si accompagnava: “A un certo punto mi ha chiesto di non presentargliele più, perché si affezionava”. Ancora oggi Massimo Giletti non si sente pronto per un legame forte: “Io fatico con la quotidianità. Vivo l’oggi come fosse già finito, sempre proiettato al domani. E' difficile per me instaurare un rapporto lungo”.

