Massimo Giletti si è fratturato il naso: ecco come se l'è rotto

Massimo Giletti si è fratturato il naso. Sul social il conduttore spiega come se l’è rotto. In una clip dove presenta, come fa ogni settimana, i temi di “Non è l’Arena”, in onda il mercoledì su La7, si fa vedere dai fan con una giacca in pelle da biker, t-shirt bianca e occhiali da sole. A dare nell’occhio, però, è la vistosa ‘incerottatura’ della protuberanza…

Il presentatore 59enne chiarisce subito che non è stato aggredito e non si è neppure infortunato nel corso di uno dei numerosi reportage, quelli per i quali è stato pure minacciato e ora gira sotto scorta.

“Qualcuno di voi dirà: 'Ma che t'è successo Massimo?'. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso...", spiega Massimo Giletti con un pizzico di ironia.

Appassionato di pallone, tifoso juventino sfegatato, Giletti adora scendere in campo e spesso è presente in tanti match benefici, come quelli delle Partite del Cuore. Anche durante la settimana non dice di no alle partitelle tra amici: stavolta, però, è rimasto vittima di un infortunio e sarà costretto ad andare in tv un po’ ‘malandato’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.