La giovane attrice Matilda De Angelis non ha paura e mostra il suo viso “mangiato dall’acne”. La 25enne decide, come tante altre star e influencer, tra le quali Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis, di farsi vedere senza filtri, con la pelle devastata dai brufoli. Sul social pubblica un selfie in cui è in primo piano la pelle rovinata: l’artista svela il suo punto debole e invita alla body positivity.

E’ nota al grande pubblico per il film “L’Isola delle rose”, prodotto da Netflix, in cui recita accanto a Elio Germano. Da adolescente interpretava il ruolo di Ambra nella fiction Rai "Tutto può succedere" e ha affiancato Stefano Accorsi nel pluripremiato "Veloce come il vento". Matilda De Angelis è una ragazza molto bella dagli occhi chiari, ma l’acne le falcidia la pelle del volto.

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste”, scrive nel post che accompagna lo scatto la De Angelis.

E aggiunge: “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere 'splendida', in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle”.

Poi conclude: “Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.