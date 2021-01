Matilde Brandi confessa di essere stata lasciata dal compagno Marco Costantini per un'altra donna mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. La 51enne su Instagram spiega: ''Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che gia' frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto!''.

La showgirl parla per la prima volta della fine della relazione con Marco Costantini, dopo 17 anni e due figlie: Aurora e Sofia. Da tempo la relazione non navigava in acqua serene, ma la crisi si è consumata mentre la bionda era una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Matilde ha raccontato la sua verità in un lungo post su Instagram: ''Nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilita?! Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini!. Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che gia' frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui''.

Paole dure che non lasciano spazio a dubbi: ''Detto questo sono felice perchè so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno... non c'è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà e' ancora più forte di chi invece molla! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene ( come ha fatto lui con me) è un papà straordinario e questo basta!''.

Scritto da: La Redazione il 16/1/2021.