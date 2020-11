Matilde Brandi in crisi col compagno: 'Le mie figlie resteranno con me'

Matilde Brandi è in crisi con il compagno Marco Costantini, a cui è legata da ben 17 anni. I due sono genitori delle gemelle Sofia e Aurora, 14 anni. La showgirl 51enne aveva fatto intuire più di una volta al GF Vip come le cose nel rapporto ultimamente non andassero troppo bene, ora a Nuovo confessa di essere ai ferri corti e mette anche in conto un addio definitivo. “Le mie figlie resteranno con me”, sottolinea la bionda.

Il legame con il compagno traballa già da un anno. Al settimanale Matilde chiarisce: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no”. La Brandi starebbe pensando già alla rottura: “Le mie figlie, però, resteranno con me”.

Sul matrimonio con il commercialista romano 56enne, mai arrivato, Matilde Brandi spiega: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”. Ora, però sembra stanca di continuare a farlo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.