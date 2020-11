Matilde Brandi implora in lacrime Franceska Pepe: lei è senza pietà

Matilde Brandi implora in lacrime Franceska Pepe, lei è senza alcuna pietà. La showgirl a Live - Non è la D’Urso le chiede di smetterla con gli attacchi che le rivolge sul social. Con le mani giunte, piangendo, le dice: “Ho due figlie da salvaguardare”. La modella, però, non si lascia impressionare. “Sei falsa e mi hai mancato di rispetto”, replica.

I rapporti tra le due sono pessimi. La Pepe sul suo profilo, nelle sue storie, non si è fatta alcun problema e ha definito l’altra "una persona ipocrita, falsa e opportunista. Le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa”. Barbara D’Urso prova a farle chiarire.

Matilde non trattiene le sue emozioni e prega Franceska di smetterla. “Devi dare peso alle parole che dici. Io sono una mamma, ho due figlie da salvaguardare che stanno vivendo un momento brutto per le tue accuse gratuite. In puntata non ho mai detto nulla contro di te, non ho mai fatto facce, ti ho sempre rispettato. dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano, io non ti ho mai attaccata. Nessuno ti ha mai mancato di rispetto”, le sottolinea piangendo disperata.

La bella 26enne non vuole sentire ragioni e non si lascia impietosire. Va dritta per la sua strada e l’attacca ancora. “Non c'è da piangere, c'è da spiegare le cose come stanno”, ribatte.

"I pianti e le mani giunte si fanno in altri luoghi che non sono questi. Tu hai usato la tua cattiveria contro di me dal primo giorno. Per questo vivere ho sempre cercato d tenderti la mano, e tu continui con questi giochi a darmi contro. Potresti essere mia madre, tu non hai motivo di attaccarmi. Non puoi dire determinate cose e poi venire ad accarezzarmi. Devi finirla con questa acidità e cattiveria. Forse hai dei problemi. dentro di te, irrisolti. Perché vedi, le cose che non sei riuscita a fare o a vivere. Ti sei privata di tanto. Ti consiglio di godertela la vita, gioisci di più, di lasciarti andare e smettila di queste falsità che non ti porteranno mai da nessuna parte”, continua feroce.

Matilde Brandi è al limite, continua a versare lacrime, anche la D’Urso è costernata dalle parole della Pepe. La 51enne le fa tenerezza e quando lo fa notare a Franceska, la ragazza replica stizzita: “Una donna di questa età dovrebbe dare il buon esempio. Cosa serve piangere? Mi sembra un modo infantile e ridicolo di reagire. Se c'è qualcuno che dovrebbe piangere sono io”. Non perdona quelli che lei definisce sgarbi imperdonabili. Dice che Matilde le avrebbe pure augurato di farsi male a una gamba e questo per lei è gravissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.