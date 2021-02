Matilde Brandi ancora in lacrime per l'addio del compagno: non riesce a riprendersi

Matilde Brandi versa ancora lacrime per l’addio del compagno quasi 57enne, Marco Costantini, che l’ha lasciata con un sms dopo 17 anni. I due erano legati dal 2004, nel 2006 erano diventati genitori delle gemelle Aurora e Sofia, 14 anni. La showgirl 51enne è affranta dal dolore, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live piange senza freni. Appena uscita dalla Casa del GF Vip ha capito che la sua storia d’amore era finita e lui ora è insieme a un’altra donna.

“E’ stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto. Lui non voleva che facessi il GF Vip, quando sono tornata l’ho abbracciato ma lui era freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia. Non abbiamo neanche dormito insieme. Dopo due giorni mi è arrivato un sms in cui mi ha lasciata”, racconta con la voce piegata dall’emozione la bionda.

“Sono stata male e sono pure dimagrita. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi. Non era uno scherzo e da lì sono entrata in un tunnel molto brutto ma adesso voglio ricominciare da me. E’ sparito non lo vedo da tre mesi”, sottolinea ancora la Brandi.

Matilde ha il volto bagnato e lo sguardo sofferente, ribadisce che l’uomo, però, “è uno splendido papà”. Barbara D’Urso la consola regalandole a sorpresa un video della nipote e della cognata.

"Mi auguro che quando ti senti più triste riesca sempre a raggiungerti il nostro affetto e il nostro amore”, le dice la donna. Matilde piange di nuovo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.