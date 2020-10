Matilde Brandi perde la calma e sbrocca in diretta: urla e parolacce 

Matilde Brandi perde la calma e sbrocca in diretta tv al GF Vip. Urla e parolacce, la bionda showgirl, finora sempre molto pacata, mite e riflessiva, si scaglia contro Tommaso Zorzi. Alfonso Signorini e il pubblico rimangono scioccati dalla sua reazione. Interrogata in merito, ammette che quando parte è difficile fermarla e in piena crisi chiede di uscire.

Zorzi fa una battutaccia su Adua Del Vesco, definisce “il fidanzatino di Casablanca” il ragazzo che nell’ombra ha una relazione con l’attrice da 14 anni mentre la siciliana è in un’altra stanza durante la settima puntata del reality. La Brandi difende l’amica e parte in quarta. Per lei Tommaso ha sbagliato ancora una volta. “Tu puoi rompere il caz*o e io no? Sono venti giorni che rompi, per una volta che dico la mia non va bene? O devi essere sempre tu al centro dell'attenzione? Basta!”, gli grida contro con la voce fortemente alterata.

“Posso dire la mia o solo tu devi dire la tua?", urla la Brandi. "Mi dà fastidio che venga accusata una persona di cui non sappiamo in passato", dice ancora. "Non m piace che tu parli male di lei perché non sai cos'è successo e così offendi anche Massimiliano!". Zorzi si difende: "Tesoro però stai calma".

Matilde è fuori di sé e continua: "Tu puoi rompere il caz*o da 20 giorni e io non lo posso rompere??". "La mia era una battuta, se non hai il senso dell'umorismo non è un problema mio”, controbatte Zorzi. Poi aggiunge: "Non puoi parlare di ipocrisia, visto che sapevi benissimo cosa aveva detto all'orecchio Adua, ma hai mentito". Si riferisce all’episodio in cui Adua ha detto sia alla bionda che a Dayane Mello che Morra era gay, come alla fine confessato dalla 25enne, solo una bugia per cui la Del Vesco ha chiesto scusa. Matilde replica: "L'ho fatto per difendere le persone".

La reazione di Matilde Brandi è violenta e inaspettata. L’ex ballerina, poi, in salone con gli altri, viene interrogata da Signorini per l’episodio. Quasi in lacrime la 51enne minaccia di uscire: “Io ringrazio tutto il Grande Fratello ma voglio tornare a casa, questo gioco non fa per me. Io non voglio essere falsa e ipocrita”. Poi aggiunge: “Mi conosco, quando parto poi è difficile fermarmi”. Alfonso la rincuora: “Sei la colonna del GF, rimani nella Casa”.

Matilde cerca di spiegare, ma appena Tommaso torna a parlare e la interrompe, sbotta di nuovo e le urla riprendono. Poi ammette: “Lo so, lo so, mi conosco, non doveva succedere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.