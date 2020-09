Matilde Brandi ha rivelato qual è il timore più grande sulla sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La ballerina, che tra i concorrenti della nuova edizione del reality, in partenza il prossimo lunedì (14 settembre), ha raccontato di non andare in bagno con molta regolarità e che quindi teme questo problema possa essere amplificato dal soggiorno nella Casa di Cinecittà, creandole grandi difficoltà. Parlando con il settimanale ‘Di Più’ ha fatto sapere: “Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”.

Durante l’intervista la bionda 51enne, che è mamma delle gemelle Sofia e Aurora, ha poi raccontato anche che il suo compagno, Marco Costantini, non ha approvato la sua decisione di accettare la proposta di Mediaset e di Alfonso Signorini. “Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre”, ha spiegato.

“Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/9/2020.