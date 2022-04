Matilde Gioli, vacanza romantica e avventurosa col fidanzato in Islanda: foto

Matilde Gioli, dopo aver assaporato ancora una volta il grande successo di pubblico di Doc - nelle tue mani, che ha raccolto grandi ascolti anche nella sua seconda stagione, si gode un po’ di tempo libero. L’attrice milanese 32enne vive giorni romantici e avventurosi in Islanda insieme al fidanzato, Alessandro Marcucci.

Nel paese nordico Matilde e il compagno sono estasiati da questa stupefacente isola caratterizzata da spettacolari paesaggi con vulcani, geyser, terme e campi di lava. La coppia, amante della natura, segue la guida e rimane a bocca aperta davanti alla bellezza dei parchi nazionali di Vatnajökull e Snæfellsjokull e dagli imponenti ghiacciai.

Sul social la Gioli condivide alcune foto della bella vacanza con l’istruttore di equitazione che l’ha fatta innamorare. “E’ il grande amore della mia vita. Ho avuto altre storie, ma lui è l’unico da cui mi sono lasciata raggiungere davvero, l’unico con cui mi sento pronta a fare un figlio, anche subito, anche domani. E’ il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l’odore della sua pelle. E sa rassicurarmi quando cado nelle mie paranoie, in certe paure che non riesco a dominare”, ha confessato recentemente a Oggi.

L’artista ha anche aggiunto: “Mi fa paura essere tradita. Il pensiero che Alessandro possa guardare altrove, preferire un’altra a me. Ogni volta che ha delle ragazze a lezione lo bombardo di domande: ‘C’era una carina?’. E se mi risponde di sì, perché Alessandro è sincero, perché non ha retropensieri, mi innervosisco”. Lui però ha occhi solo per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2022.