Matrimonio in casa 'Iene', si è sposato Antonino Monteleone: foto

Fiori d'arancio in casa de "Le Iene" , Antonino Monteleone si è sposato. Matrimonio con cerimonia romantica e festa scatenata, davanti a tantissimi volti della tv. Le foto delle nozze condivise sul social raccontano il sì dell’inviato del celebre programma di Italia 1 e della sua storica fidanzata, Claudia Parrinello.

Abito bianco scollato e ampio per la sposa, di professione avvocato, velo e volto emozionato, completo scuro classico per lo sposo: i due per i fiori d’arancio hanno scelto una bellissima chiesetta nelle campagne di Marsala.

Tra gli invitati che non sono voluti mancare al matrimonio, Giulio Golia, Filippo Roma, Roberta Rei. Presente anche Stefano Corti, accompagnato dalla fidanzata Bianca Atzei, nota cantante, ex di Max Biaggi.

Assente Nicola Savino, che ha voluto, però, augurare agli sposi tanta felicità con un videomessaggio. Subito dopo la cerimonia tutti hanno festeggiato il gran giorno nella suggestiva Villa Favorita.

Cena gustosa, brindisi infiniti e buona musica grazie a Guglielmo Bonomo e a Mario Fargetta alla consolle. La Atzei, nel corso della festa, ha anche cantato un suo brano, “Ora esisti solo tu”, portato al Festival di Sanremo 2017, accompagnata dalla band Yasmin Brother di Alessio Rais, Francesco Di Giovanni, Giuseppe Morfino, Mario Zingale e Giovanni Balistreri. Poi si è esibita in una jam in cui ha interpretato “A Natural Woman” di Aretha Franklin.

E’ stata una serata indimenticabile per Monteleone e Claudia, attorniati dal calore e dall’affetto dei parenti e gli amici più cari.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.