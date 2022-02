Matteo Berrettini è super sexy in smoking a Sanremo 2022 e fa impazzire i fan

Matteo Berrettini è uno dei super ospiti della prima serata di Sanremo 2022: il pubblico va in visibilio per il tennista numero 6 della classifica mondiale, reduce dalla semifinale agli Australian Open in cui è stato battuto dallo spagnolo Nadal, che ha poi trionfato al torneo. Lo sportivo 25enne in smoking piace moltissimo: alto 196 centimetri, sovrasta con la sua prestanza fisica Amadeus e Fiorello, che scherzano con lui.

“Un ragazzo bello come un attore, che sta facendo innamorare tutti per il suo carisma, la sua simpatia”, dice nel presentarlo Amadeus. Sexy e affascinante, Matteo sale sul palco del teatro Ariston subito dopo l'esibizione di Mahmood e Blanco. “Non hai sentito il mio battito cardiaco... è davvero emozionante stare qui, è un palcoscenico diverso per me e senza la racchetta non sono a mio agio”, confessa. Dal pubblico sale alto il coro: “Sei bellissimo”.

Berrettini parla anche della fidanzata, la tennista Ajla Tomljanovic: “Ho una splendida fidanzata, anche lei gioca a tennis. Come facciamo per vederci? Ci organizziamo e quando ci alleniamo devo farla vincere, altrimenti son guai! Però riusciamo a vederci proprio in occasione dei tornei, perché i più importanti li facciamo assieme. Lei vive in Florida e io in Europa, dunque è sempre un problema”.

Sale sul palco anche il ‘tennista mancato’ Fiorello, grande appassionato dello sport. “Adesso sto meglio - lo accoglie Matteo - so che con te posso parlare di tennis”. “C'è una storia particolare che ci lega - racconta lo showman - una volta quando facevo ancora l'animatore c'era un Berrettini che faceva il maestro di tennis nel villaggio. Era biondo... era il papà Luca!”. Il padre del campione è in platea con la mamma Claudia e il fratello Jacopo: tutti si spostano lì. Il pubblico applaude di nuovo: la bellezza è un affare di famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.