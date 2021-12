Matteo Giunta, il cugino Filippo Magnini andrà alle sue nozze con Federica Pellegrini? La risposta

Matteo Giunta nell’irriverente intervista de Le Iene racconta le incomprensioni avute in famiglia per il legame con Federica Pellegrini, che lui allenava. Sono fidanzati da tre anni e nel 2022 si sposeranno. La campionessa di nuoto prima era legata al cugino del 39enne, Filippo Magnini, suo coetaneo: tutto questo ha generato un po’ di caos. Lo sportivo svela le liti e quando gli chiedono se Magnini andrà alle sue nozze, dice: “Non credo verrà”.

“Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c'è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l'abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”, spiega Giunta. Poi aggiunge: “Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”.

I due si sposeranno in chiesa con rito religioso: “Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea. Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla'. La scelta dell'anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa”.

A fare il primo passo all'inizio è stata la nuotatrice 33enne: “Lei è stata la prima a farsi avanti, inizialmente me la sono un po' tirata. Poi mi sono lasciato andare e non ho più resistito. La prima volta è stata molto romantica, molto bella. Se abbiamo mai avuto momenti di crisi? Qualche litigio brutto c'è stato, perché lei ha avuto esperienze non proprio positive e ha avuto difficoltà a fidarsi di me”.

A gennaio inizieranno i preparativi per i fiori d’arancio. Nella lunga lista d’invitati forse Magnini e la moglie ci saranno, ma è probabile che l’ex di Federica scelga di non andare…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2021.