Mattia Briga fa una romanticissima proposta di nozze alla fidanzata Arianna Montefiori: guarda

Belen e Antonino non si nascondono più, anzi...

Belen e il fidanzato Antonino Spinalbese ora non si nascondono davvero più. L’hair stylist 25enne pubblica sul suo profilo Instagram la prima foto in cui è in coppia con l’argentina. Prima aveva postato solo un video della Rodriguez e nulla di più. La showgirl 36enne, invece, era stata molto più ‘esplicita’ riguardo la relazione. Era già uscita ampiamente allo scoperto con il suo nuovo amore.

