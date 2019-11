Maurizio Battista, la figlia di 3 anni ricoverata in ospedale

Maurizio Battista ha vissuto ore di grande apprensione. La figlia di tre anni, Anna, è ricoverata in ospedale. Ora sta meglio, come rivelato dal comico sul social.

Non svela che patologia abbia avuto la sua bambina. Maurizio Battista fa sapere solo che la figlia, nata dall’amore con la compagna 31enne Alessandra Moretti, è stata ricoverata in ospedale. Il 62enne posta una foto in cui si vede il braccio della piccola: ha una flebo, l’ago è sulla sua tenera manina. Ora Anna sta meglio. “Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma. E sì: le Annarelle sono forti…”, scrive.

“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” (D.A) Anna sta molto meglio, grazie a tutti per i cari messaggi.Colgo l’occasione per ringraziare i medici amorevoli dell’ospedale”, gli fa eco mamma Alessandra.

In molti gli scrivono chiedendogli informazioni sui biglietti della sua tournée teatrale, Maurizio Battista in un altro messaggio condiviso fa sapere: “Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie". Vuole stare accanto alla sua bambina che sta migliorando di ora in ora. Solo questo ora gli importa e nulla più.

Il romano ha altri due figli, Federica e Simone, 29 e 33 anni, con cui però i rapporti sarebbero freddi a causa della sua nuova famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2019.