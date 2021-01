Maurizio Battista, la compagna in ospedale per Covid: 'Polmonite interstiziale e bilaterale, ho 33 anni...'

Maurizio Battista vive ore di paura per la compagna ricoverata in ospedale per Covid. Alessandra Moretti sul social svela di avere una polmonite interstiziale e bilaterale. “Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta fa ’n cu*o”, dice la bionda riferendosi al Coronavirus.

Tutto è iniziato a fine dicembre. Maurizio Battista, la compagna e la figlia Anna, di 4 anni, sono risultati positivi al Covid. “40 di febbre, una roba mai vista. Sto una mer*a. Sono preoccupata fino all’osso per mia figlia, anche Maurizio è positivo ed è lui che ha iniziato con un misero raffreddore (infatti è asintomatico). Mi logora la paura per Anna, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia intensiva, e per mio padre soggetto a rischio”, ha fatto sapere Alessandra sempre via web.

Poi è arrivato il peggioramento, la Moretti e la figlia sono finite entrambe in ospedale, con loro anche l’artista 62enne, seppur asintomatico: “La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio. Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no. Non mi dimentico di chi ha sottovalutato e sottovaluta la cosa (anche se dovesse essere dentro casa mia), non mi dimentico di un caz*o e quando sarà tutto finito io voglio frequentare, anche solo per una chiacchiera tra amiche, chi la pensa come me. Perché è finito il tempo del confronto, della persuasione”.

La piccola Anna è con il papà all’Ospedale Pediatrico Covid di Palidoro, frazione di Fiumicino, in provincia di Roma. “Tutto sotto controllo, valori buonissimi e tra qualche giorno di torna a casa… Anna è una roccia”, scrive Maurizio Battista su Facebook, facendosi vedere con la figlia.

Le cose vanno meno bene per la compagna. La Moretti aggiorna sulle sue condizioni di salute e rivela: “E niente pensi di stare meglio e invece sto mostro ti lavora ai fianchi. La polmonite purtroppo è diventata interstiziale e bilaterale. Proseguo Le terapie e che Dio me la mandi buona. Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta fa ’n cu*o così”. Migliaia i messaggi di pronta guarigione per i tre, colpiti dal virus.

