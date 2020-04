Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso: 'Il momento di preghiera in tv mi ha provocato disagio'

Maurizio Costanzo punta il dito contro Barbara D’Urso. “La sua preghiera in tv mi ha provocato disagio e imbarazzo”, confessa a Panorama.

Non ha dubbi, Maurizio Costanzo, quando gli viene chiesto che idea si sia fatto delle critiche piovute sulla conduttrice che in diretta televisiva domenica scorsa a “Live - Non è la D’Urso” ha recitato l’Eterno Riposo con Matteo Salvini, sorridendo rivela: “E’ capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa. Mi sono rivisto lo spezzone di puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e imbarazzo”.

Dopo l’attacco frontale di Lucio Presta, che si è scagliato contro Barbara D’Urso, arrivano anche le critiche di Costanzo che non sono affatto tenere nei confronti della’affascinante 62enne.

Nell’intervista al settimanale Maurizio Costanzo parla anche del difficile momento che si vive, anche nel fare tv: “Percepisco la fatica di chi fa tv in questo periodo. È complicato, so che il pubblico è affezionato a certi volti, li cerca e li vorrebbe in onda ma è oggettivamente difficile fare televisione. Io L’Intervista la realizzo stando a distanza di un metro dall’ospite e non c’è neanche il cameraman in studio. Ma per ora non rifaccio il Costanzo Show perché senza pubblico non avrebbe senso”.

Poi sulla sua quarantena rivela: “Ho l’ufficio a cento metri da casa, mi sposto di quel poco che serve, sempre con la mascherina e tutte le precauzioni del caso: essendo uno stanziale sempre, non solo in questo periodo, non ho dovuto stravolgere le mie abitudini. E altrettanto vale per mia moglie, Maria De Filippi: la nostra vita non è cambiata molto, ci atteniamo alle regole come fanno tutti gli italiani”.

Scritto da: La Redazione il 3/4/2020.