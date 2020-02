Maurizio Costanzo contro il GF Vip: 'Chiudetelo!'

Maurizio Costanzo si scaglia contro il GF Vip. Il giornalista e conduttore 81enne dice la sua sul reality show condotto in questa quarta edizione da Alfonso Signorini. Dalle pagine del settimanale Nuovo, nella rubrica da lui curata, tuona senza alcuna pietà: “Chiudetelo!”.

Evidentemente le polemiche nate nella Casa e le successive liti andate in onda in diretta tv non sono piaciute a Costanzo. Il marito di Maria De Filippi lamenta il cattivo esempio che la trasmissione di Canale 5 dà a chi la guarda davanti la tv.

“Chiudiamo il GF Vip! E’ un reality show che non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Troppo spesso diventa teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda”, sottolinea Maurizio Costanzo.

Per Costanzo non è poi così vero che il Grande Fratello Vip sia lo specchio della realtà. La convivenza forzata, poi, mette a dura prova i nervi ed è probabile che faccia uscire fuori il peggio dai concorrenti rinchiusi nella Casa di Cinecittà. Così lui non ha alcun dubbio, una soluzione c’è: “Chiudiamo questo programma così risolviamo il problema una volta per tutte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.