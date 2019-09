Mauro Coruzzi, 63 anni, in arte Platinette, lascia la tv. L'annuncio è arrivato durante la prima puntata della nuova stagione di "Italia sì" di cui è stato a lungo opinionista fisso. Platinette ha spiegato di soffrire di disturbi alimentari e di doversi curare.

"Mi chiamo Mauro Coruzzi - ha esordito il volto noto del piccolo schermo - e voglio spiegarvi cosa mi sta succedendo. Quarantacinque da autore e conduttore, poi è arrivato il cinema, Sanremo, tanto lavoro, ma in tutti questi anni ho avuto un difficile male da combattere, ovvero il mangiare compulsivo. L’ultimo anno trascorso a Italia Sì è stato un anno difficile: trascinavo una gamba e ringrazio la discrezione delle mie amiche Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli e dello studio per la privacy. Ho deciso alla fine della stagione scorsa che dovevo riguadagnare la mia vita: non potevo accettare programmi così lunghi e dovevo lavorare su di me. L’ho fatto con un regime alimentare molto severo e anche per capire se sarei riuscito a prendere il controllo della mia vita".

"Prima rimetto a posto le fondamenta, poi magari ci rivediamo - ha concluso Mauro Coruzzi - Lo dovevo al conduttore, che mi ha voluto qui un anno fa, dovevo una spiegazione. Ecco perché non ci sarò".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/9/2019.