Mauro Icardi chiede pubblicamente perdono a Wanda Nara per il tradimento: le sue parole

Mauro Icardi chiede pubblicamente perdono a Wanda Nara per il suo tradimento con Eugenia Suarez, detta ‘China’ per i suoi tratti orientali. Le sue parole sul social sono piene di sentimento. Il calciatore del Psg ringrazia la showgirl argentina da cui ha avuto due figlie, Francesca, 6 anni, e Isabella, 4, per aver accettato le sue scuse. E’ tutto passato? La pace potrebbe essere solo apparente. La bionda 34enne sul suo profilo non si sbilancia: si fa vedere sempre da sola e non dice nulla sulla questione.

Maurito scrive: “Grazie amore mio perché continui a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo”. E subito dopo aggiunge: “Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di coloro che ferisci”.

L’attaccante ex Inter accompagna il suo pensiero con due immagini che lo vedono abbracciato alla sua Wanda. Le foto sono attuali? La Nara è tornata a Parigi da lui? Oppure lo sportivo 28enne pubblica scatti di repertorio per mettere a tacere tutti i gossip che hanno stravolto la sua vita negli ultimi giorni?

L’argentina non commenta. Tutto tace. Il perdono potrebbe essersi stato oppure no. I media dicono che il bomber sarebbe pronto a rescindere gli accordi con la sua squadra se Wanda chiedesse il divorzio. Nel programma tv 'Los Angeles de la Manana' su Canal 13 si fa presente che contratto è a nome della moglie-agente. L’atmosfera sarebbe ancora rovente…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.